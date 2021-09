Mumbai School Reopening News: देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने लगा है। ऐसे में धीरे-धीरे सभी जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जा रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र रहा। जहां संक्रमण काबू होते ही उद्धव सरकार अनलॉक कर रही है। प्रदेश के कुछ शहरों में स्कूल खुल गए हैं। वहीं मुंबई में भी स्कूलों को खोले जाने की घोषणा कर दी गई है। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल ने बुधवार को कहा कि चार अक्टूबर से मुंबई में आठवीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। बाकी कक्षाओं के लिए बीएमसी नवंबर में फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी सभी कोरोना के लिए एसओपी को लागू किया जाएगा। बता दें बीएमसी क्षेत्राधिकार क्षेत्र में पांचवें सीरो सर्वेक्षण में मुंबई में 86.64 फीसद कोविड19 के एंटीबाडी पाए गए। 90.26 फीसद लोगों में एंटीबाडी पाए गए, जिन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से टीका लगाया गया था। 79.86 फीसद अशिक्षित नागरिकों में एंटीबाडी पाए गए।

We are reopening schools for classes 8th to 12 in Mumbai with effect from 4th Oct, and for the rest of the classes we will take a decision in November. All COVID19 SoPs issued by the government will be implemented: BMC Commissioner Iqbal Chahal pic.twitter.com/PuKoHuaTML

— ANI (@ANI) September 29, 2021