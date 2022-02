Maharashtra: देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट हो रही है और कभी संक्रमण के मामले में टॉप पर रहे राज्य महाराष्ट्र में भी मामले काफी नीचे आ गये हैं। इस वजह से मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी काफी राहत महसूस कर रही हैं और उन्होंने इसके लिए सभी स्वास्थ्यकर्मियों और अधिकारियों की तारीफ ही है। मेयर किशोरी पेडनेकर (Kाishori Pednekar) ने मुंबईवासियों को एक बड़ी खबर देते हुए ऐलान किया है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो फरवरी के अंत तक कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। मुंबई की मेयर ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई पूरी तरह से अनलॉक होने की दिशा में है और फरवरी के अंत तक संभवत: हम इसे अनलॉक कर देंगे।

There is good news for Mumbaikars. Mumbai will be unlocked by the end of this month. We have made up our minds, but it is essential for the people to wear masks and observe social distancing: Mumbai Mayor Kishori Pednekar#Maharashtra pic.twitter.com/YVekcJcqUY

— ANI (@ANI) February 8, 2022