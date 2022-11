Mumbai Railway Station Video: रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ की वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं, और इसी वजह से RPF के जवान ऐसे हादसों को लेकर विशेष सतर्क रहते हैं। मुंबई के मानखुर्द रेलवे स्टेशन (Mankhurd Railway Station) पर ऐसे ही एक हादसे में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने एक महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, रेलवे स्टेशन पर भीड़ और यात्रियों की धक्कामुक्की की वजह से एक महिला और उसका ट्रेन से गिर गये। लेकिन रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की अपराध शाखा के दो जवानों ने वक्त रहते उन्हें ट्रेन के नीचे जाने से बचा लिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग महिला और बच्चे की जान बचाने वाले जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देखें वीडियो -

#WATCH | Mumbai: Two jawans of the Crime Wing of RPF (Railway Protection Force) saved the lives of a woman and her child who fell off a moving local train due to the jostling of passengers after they boarded it at Mankhurd Railway Station.

— ANI (@ANI) November 2, 2022