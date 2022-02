पंजाब चुनाव के पहले चुनावी रैली में प्रवासी श्रमिकों को लेकर दिए विवादित बयान के बाद आज पंजाब सीएम चन्‍नी ने सफाई पेश की है। उन्‍होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। पंजाब में आज तक आए सभी प्रवासी मजदूरों ने मेहनत कर विकास के पथ पर अग्रसर किया है। हमें उनके लिए केवल प्यार है, इसे कोई नहीं बदल सकता। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी कथित टिप्पणी 'यूपी, बिहार के भैया को पंजाब में प्रवेश न करने दें' पर स्‍पष्‍टीकरण देते हुए कहा कि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो बाहर से आते हैं और यहां व्यवधान पैदा करते हैं। पंजाब में यूपी-बिहार, राजस्थान और अन्य जगहों के जितने लोग हैं, जो यहां आकर काम करते हैं, उतना ही हमारा है। इसलिए इसे किसी और तरीके से पेश करना ठीक नहीं।

My statement is being misconstrued. All migrant workers who came to Punjab till date,have toiled & taken it on path to development. We've only love for them, nobody can change it: Punjab CM Charanjit Singh Channi on his reported remark 'Don't let UP, Bihar ke bhaiya enter Punjab' pic.twitter.com/LYxD1gZx6i

I was talking about people who come from outside and create disruptions here. Punjab is as much of the people of UP-Bihar, Rajasthan and elsewhere, who come here & work, as much as it is ours. So, it is not right to present it in any other manner: Punjab CM Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/aO92tBlMvs

— ANI (@ANI) February 17, 2022