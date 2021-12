Nagaland Firing Issue : नगालैंड में सुरक्षाबलों की फायरिंग में 13 लोगों के मारे जाने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों से सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब नागालैंड कैबिनेट ने केंद्र सरकार से राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA, 1958) को फौरन वापस लेने का अनुरोध किया है। दअसल, ये यह अधिनियम भारतीय सशस्त्र बलों को 'अशांत क्षेत्रों' में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार देता है। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ( Neiphiu Rio ) ने सोमवार को भी मोन जिले में नागरिकों को श्रद्धांजलि देते वक्त, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA को हटाने की मांग की थी।

In the state cabinet meeting over firing incident in Mon, Nagaland, it's been decided to write to GoI "to immediately repeal AFSPA, 1958 from the State, and that Special Investigation Team formed by Centre should complete its investigation & submit its report by one month time. " pic.twitter.com/GaTA3L47ID

