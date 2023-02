विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज समाचार एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्‍कार में कहा कि भारत सरकार रक्षात्मक है, उदार होने के नाते … भारतीय सेना को एलएसी पर किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा। नरेंद्र मोदी ने उन्हें भेजा। कुछ पश्चिमी मीडिया और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारत विरोधी बयानों पर विदेश मंत्री ने कहा कि वे (चीन) पैंगोंग त्सो में पुल बना रहे थे। वह क्षेत्र चीन के अधीन कब आया? चीनी पहली बार 1958 में वहां आए और 1962 में कब्जा कर लिया। मोदी सरकार को 2023 में एक पुल के निर्माण के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जो 1962 में कब्जा कर लिया गया था? आपके पास यह कहने के लिए ईमानदारी नहीं है कि यह कब हुआ?

- हर कोई कह रहा है कि हमारे सैनिक वहां ऊपर हैं, सीमा इन्फ्रा होनी चाहिए। लेकिन आपने इसे क्यों नहीं बनाया? मोदी सरकार के दौरान बजट 5 गुना बढ़ गया है। सड़कों, पुलों को देखिए- यह तीन गुना हो गया है। यह सरकार सीमा के बुनियादी ढांचे को लेकर गंभीर है।

- कोविड के दौरान हमारे पास कठिन समय था... हमारे कोविड के कवरेज को देखें। क्या दूसरे देशों में लोग नहीं मरे? क्या हमने वह कवरेज देखा, क्या आपने अन्य देशों से उस तरह की तस्वीरें देखीं?

- नैरेटिव के लिए लड़ाई होनी चाहिए और चलती है। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए आख्यान होंगे। हमने लोगों को बेनकाब करने के लिए या हमारे दृष्टिकोण को सामने रखने के लिए डिज़ाइन किए गए आख्यान रखे हैं।

- यदि आप आज देखें तो भारत की वैश्विक स्थिति स्पष्ट रूप से बहुत अधिक और काफी मजबूत है। रणनीतिक रूप से, हमारी अपनी सोच और संचालन में बहुत अधिक स्पष्टता है।

- आज बड़े वैश्विक मुद्दों पर, मुझे लगता है कि उम्मीद यह है कि भारत की राय होगी। हम दुनिया को यह दिखाने में सक्षम हैं कि हम एक असाधारण अंतरराष्ट्रीय शक्ति हैं।

- यदि आप मुझसे पिछले दस वर्षों में किए गए एक भी काम के बारे में पूछते हैं जिसने भारत के बारे में वैश्विक विचारों को आकार दिया है, तो वह है 'वैक्सीन मैत्री'।

- पीएम मोदी ने मुझे कैबिनेट में शामिल होने के लिए कहा था... मैं उनसे पहली बार 2011 में चीन में मिला था। वे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां के दौरे पर आए थे। उसने मुझ पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी। 2011 तक, मैंने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा था, लेकिन मैंने उनसे ज्यादा तैयार होकर किसी को आते नहीं देखा।

- यह एक अलग दुनिया है, अलग जिम्मेदारी है, व्यापक दृष्टि है। मैं संसद की दीर्घा में 40 साल तक बैठा रह सकता हूं, लेकिन यह संसद के पटल पर रहने जैसा नहीं है।

- मेरे पिता एक नौकरशाह थे जो सचिव बन गए थे लेकिन उन्हें उनके सचिव पद से हटा दिया गया था। 1980 में, जब इंदिरा गांधी फिर से चुनी गईं, तो वे पहले सचिव थे जिन्हें उन्होंने हटाया था ... उन्होंने नौकरशाही में अपने करियर को ठप देखा। उन्हें राजीव गांधी काल में हटा दिया गया था।

- मैंने परिवर्तन नहीं किया, यह हो गया। एक बार जब मैंने प्रवेश किया, पूरी ईमानदारी से, मैं खुद अनिश्चित था। राजनीति में शामिल होने से लेकर कैबिनेट सदस्य बनने और राज्यसभा के लिए खड़े होने तक, यह एक-एक करके हुआ। इसमें एक सीखने की अवस्था है।

- यह गहन सीखने के 4 साल हो गए हैं। गुजरात जाना, एक सांसद के रूप में काम करना, एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में … ये सब सीख थी। मुझे यह काफी रोचक लगता है। मैं हर दिन एक नया दिन ढूंढता हूं।

- यह कैबिनेट बहुत ज्यादा एक टीम कैबिनेट है। आप अपना खुद का काम नहीं करते हैं, आपकी पृष्ठभूमि हो सकती है लेकिन यह विचार कि आप अपना खुद का डोमेन करेंगे, इस कैबिनेट से मेल नहीं खाता... जब आप कैबिनेट का हिस्सा होते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं।

- अगर उनके पास बेहतर ज्ञान, ज्ञान है, तो मैं हमेशा सुनने को तैयार हूं," राहुल गांधी के बयान पर ईएएम डॉ एस जयशंकर ने एएनआई से कहा कि ईएएम विदेश नीति के मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता है और उसे और सीखने की जरूरत है।

- मैं साजिश रचने वाला नहीं हूं। यह समझना मुश्किल क्यों है कि भारत के बाहर भारत के समान विचारधाराएं और राजनीतिक ताकतें हैं और दो काम करने वाले हाथ मिलाते हैं। समस्या का एक हिस्सा तब होता है जब भारत में राजनीतिक ताकतें चुनावी रूप से इस समर्थन प्रणाली को बुलाती हैं।

- विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर भारत के खिलाफ कुछ पश्चिमी मीडिया के आख्यानों पर बोले कि क्या आपको लगता है कि समय आकस्मिक है? पता नहीं भारत में चुनावी मौसम शुरू हो गया है या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से लंदन और न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। यह उन लोगों की राजनीति है जो राजनीतिक क्षेत्र में आने का साहस नहीं रखते हैं:

