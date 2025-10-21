Weather Update: दीवाली के बाद दिल्ली-NCR सहित कई बड़े शहरों के तापमान में बदलाव, इन क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, इंदौर: दिवाली के अगले दिन मंगलवार को एक बार फिर मौसम के करवट बदलने की संभावना है। इसका असर राजधानी सहित अन्य राज्यों में भी नजर आएगा। देश के पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि यूपी-बिहार और उत्तर के अन्य राज्यों में मौसम की स्थिति सामान्य रहने की संभावना है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली एनसीआर की हवा दीवाली के बाद खराब होने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट भी लगातार जारी है। साथ ही उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तापमान में लगातार गिरावट देखा जा रहा है।
दीवाली के बाद देश के कई बड़े शहरों के मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। मुंबई और कोलकाता का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना है। जबकि चेन्नई में अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री होगा।
वहीं, शिमला और श्रीनगर में अधिकतम तापमान क्रमशः 19 डिग्री और 23 डिग्री सेल्सियस होंगे, जबकि न्यूनतम तापमान क्रमशः 9 डिग्री सेल्सियस होगा। पहाड़ी राज्यों में ठंड कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। जिसका असर धीरे-धीरे मैदानी इलाके में भी देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग की माने, तो अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में निम्नदाब का क्षेत्र बनेगा। जिसका असर पूरी तटीय इलाकों पर पड़ सकता है। ओडिशा में अलगे 48 घंटों तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस इलाके में बिजली गिरने की भी आशंका है, जिसे देखते हुए लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।
इस निम्नदाब का असर पश्चिम-बंगाल के तटीय इलाकों पर पड़ने की भी संभावना है। वहीं बगांल की खाड़ी में बने चक्रवातीय दबाव के कारण अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को इस चक्रवात के तटों से टकराने की संभावना है। ऐसे में आने वाले 2-3 दिनों तक इस क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है।