    Weather Forecast: दशहरे से पहले IMD ने दी आंधी-बारिश का अलर्ट! जानिए यूपी, बिहार और उत्तराखंड का वेदर

    दशहरा पर देशभर के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली-एनसीआर, यूपी और बिहार में झमाझम बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ों पर ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। बारिश से उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 08:38:55 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 08:53:33 AM (IST)
    आईएमडी ने इन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दिल्ली-एनसीआर में आज बादलों संग हल्की बारिश संभव।
    2. यूपी के पूर्वी-पश्चिमी जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट।
    3. बिहार में दशहरा तक कई जिलों में भारी बरसात।

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम इन दिनों पूरी तरह से बदला-बदला नज़र आ रहा है। बीते कुछ दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी को अब बारिश ने राहत दे दी है।

    मंगलवार को हुई झमाझम बारिश के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ठंडा और सुहाना हो गया है। मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि आज भी राजधानी और इसके आसपास काले बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

    मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार दशहरा के मौके पर देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पहाड़ी राज्यों तक देखने को मिलेगा। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आज सुबह से ही बादलों की मौजूदगी महसूस होगी, वहीं कुछ क्षेत्रों में अचानक बारिश भी हो सकती है।

    यूपी में झमाझम बारिश की चेतावनी (UP Weather Update)

    उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को कई जिलों में हुई तेज बारिश ने लोगों को उमस से निजात दिलाई है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में आज भी बारिश के आसार हैं। बांदा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, बहराइच समेत कई जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी गई है।

    बिहार में बारिश का अलर्ट (Bihar Weather Update )

    बिहार में भी दशहरा के दौरान बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 7 अक्टूबर तक यहां कई जिलों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में मूसलाधार बारिश का अनुमान है।

    उत्तराखंड में बारिश देगी दस्तक (Uttarakhand Weather Update)

    उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी बारिश ने दस्तक दे दी है। नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके चलते लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। पर्वतीय इलाकों में बारिश का यह दौर मौसम में ठंडक बढ़ाने वाला साबित होगा।

