Weather Update: पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानों में गुलाबी ठंड, पढ़ें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लगभग मानसून लौट चुका है। इसके साथ ही इन इलाकों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। लौटते मानसून के कारण पिछले दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, वहीं अब इन राज्यों में भी बारिश से राहत मिल चुका है। हालांकि भारत के दक्षिणी राज्यों में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है।

मौसम विभाग की माने तो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के इलाकों में अभी भी हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां लौटता मानसून अभी भी सक्रिय है, हालांकि अगने 3 से 4 दिनों में इन इलाकों से भी मानसून विदा ले लेगा। वहीं कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है ।