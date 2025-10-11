Weather Update: पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानों में गुलाबी ठंड, पढ़ें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लगभग मानसून लौट चुका है। इसके साथ ही इन इलाकों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। लौटते मानसून के कारण पिछले दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, वहीं अब इन राज्यों में भी बारिश से राहत मिल चुका है। हालांकि भारत के दक्षिणी राज्यों में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है।
मौसम विभाग की माने तो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के इलाकों में अभी भी हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां लौटता मानसून अभी भी सक्रिय है, हालांकि अगने 3 से 4 दिनों में इन इलाकों से भी मानसून विदा ले लेगा। वहीं कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है ।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली NCR) में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली के मौसम पर दिखेगा। यहां के तापमान में गिरावट हो सकती है।
वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ने की संभावना है। मानसून के लौटने के बाग मौसम खुला होने की संभावना है। जिससे प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज धूप निकल सकता है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के असर के कारण 13 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।
मानसून में भारी बारिश के कारण तबाही झेलने के बाद अब पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बर्फवारी शुरू हो गई है। इन इलाकों में समय से पहले हुई बर्फबारी के कारण तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ी राज्यों में इस बार तेजी से ठंड बढ़ी है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है।
बता दें कि लौटते हुए मानसून ने पिछले दिनों बिहार कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी बिहार के कुछ इलाकों में मानसून सक्रिय है। अगले 2-3 दिनों में बिहार से मानसून विदा ले सकता है। इसके साथ ही बिहार के अधिकांश इलाकों में सुबह-शाम हल्की ठंड ने दस्कत दे दी है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अगले 24 घंटे में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की से माध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है।