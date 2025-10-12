Weather Update: 15 अक्टूबर से देशभर में तापमान में गिरावट की संभावना, ठंडी हवाओं के साथ ही दस्तक देगी सर्दी

डिजिटल डेस्क, इंदौर: मानसून के लौटने के साथ ही उत्तरी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश के दौर के बाद अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में अब भी बारिश का दौर जारी है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश से मानसून की विदाई हो जाएगी।

बता दें कि पहाड़ी राज्यों हिलाचल प्रदेश, उत्तरखंड और जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो रही है। इसका असर मैदानों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तरी मैदानी राज्यों के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को भी तापमान में और कमी देखा जा सकता है। इन राज्यों में सुबह-शाम हल्की-हल्की सिहरन होने लगी है। मौसम विभाग का मानना है कि 15 अक्टूबर से देश के अधिकांश इलाकों में तापमान गिरने लगेगा।