Weather Update: 15 अक्टूबर से देशभर में तापमान में गिरावट की संभावना, ठंडी हवाओं के साथ ही दस्तक देगी सर्दी

डिजिटल डेस्क, इंदौर: मानसून के लौटने के साथ ही उत्तरी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश के दौर के बाद अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में अब भी बारिश का दौर जारी है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश से मानसून की विदाई हो जाएगी।
बता दें कि पहाड़ी राज्यों हिलाचल प्रदेश, उत्तरखंड और जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो रही है। इसका असर मैदानों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तरी मैदानी राज्यों के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को भी तापमान में और कमी देखा जा सकता है। इन राज्यों में सुबह-शाम हल्की-हल्की सिहरन होने लगी है। मौसम विभाग का मानना है कि 15 अक्टूबर से देश के अधिकांश इलाकों में तापमान गिरने लगेगा।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानि दिल्ली एनसीआर के शहरों में नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद में रात का तामपान 18-19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जबकी अभी अक्टूबर में इन इलाकों का अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है । मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल अक्टूबर में ही यहां का अधिकतम तापमान 18 डिग्री पर पहुंच सकता है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में अब बारिश होने की संभावना नहीं है। आने वाले 17 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। साथ ही ठंडी हवाएं चल सकती हैं। जिस कारण तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक ठंड पड़ने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी और उत्तरी भागों में सुबह-शाम की हवा में हल्की सिहरन शुरू हो सकती है। रविवार को पटना सहित आसपास इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में मौसम का यही हाल है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में कमी आएगी और धीरे-धीरे ठंड की शुरुआत हो जाएगी ठंडी हवाओं के चलने से मौसम जल्दी बदलेगा। नवंबर से तेज ठंड पड़ने की संभावना है।