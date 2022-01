Bulli Bai App Issue : ‘बुल्ली बाई’ ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड किए जाने के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि एक ऐप पर ट्विटर में मौजूद मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गई हैं। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उस महिला पत्रकार के ट्वीट का ”संज्ञान” लिया, जिनकी तस्वीर ऐप में उपयोग की गई। महिला पत्रकार ने इस बाबत दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा में भी शिकायत दर्ज करायी है। NCW ने ट्वीट किया, "राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया है।(आयोग की) अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। कार्रवाई में तेजी लायी जानी चाहिए ताकि इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो।" महिला आयोग ने ये भी कहा कि मामले में की गई कार्रवाई के बारे में जल्द से जल्द आयोग को सूचित किया जाए।

@NCWIndia has taken cognizance of this incident. Chairperson @sharmarekha has written to @CPDelhi to immediately register FIR in the matter. The process must be expedited so that such crime is not repeated. https://t.co/ph83jpIHKi

— NCW (@NCWIndia) January 2, 2022