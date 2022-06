नवजोत सिंह सिद्धू को लीवर से जुड़ी समस्या के कारण सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन के हेप्टोलॉजी वार्ड में एडमिट किया गया है। फिलहाल कांग्रेस नेता डॉक्टर्स की निगरानी में है। उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले सिद्धू को हेप्टोलॉजी टेस्ट के लिए चंडीगढ़ लाया गया था। यहां से ले जाने के बाद दोबारा उन्हें पीजीआई लाया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुबह जो टेस्ट हुए। उनमें किसी तरह की परेशानी देखते हुए सिद्धू को दोबारा पीजीआई लाया गया। जिसके बाद उन्हें हेप्टोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया।

रोडरेज मामले में काट रहे सजा

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोडरेज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई है। दरअसल सिद्धू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आदमी को पीटा था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि रिपोर्ट में सामने आया कि शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। इस केस में सिद्धू को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी।

Navjot S Sidhu admitted in Heptology ward, PGIMER, Chandigarh today due to liver-related problems & requires further evaluation; condition stable: PGIMER

He was sent to Patiala jail on May 20 after SC imposed 1-yr rigorous imprisonment on him in the 1988 road rage case pic.twitter.com/QpRcl29pdj

