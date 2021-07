Punjab Politics: पंजाब में पिछले दो-तीन दिनों से बिजली की भारी कटौती हो रही है। उसके साथ ही पूरे उत्तर-पश्चिमी भारत में चल रही लू ने लोगों को और परेशान कर रखा है। बिजली की कमी को लेकर लोगों के विरोध को देखते हुए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना शुरु कर दिया। शुक्रवार को उन्होंने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से एक के बाद एक कर 9 ट्वीट किये, जिसमें पॉवर सप्लाई को लेकर सरकार की खामियां गिनाईं।

अपने ट्वीट में नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा है कि अगर सही तरीके से काम किया जाए, तो पंजाब में आम लोगों के लिए बिजली कटौती का समय निर्धारित करने की जरूरत ही नहीं है। पंजाब में लू के प्रकोप की वजह से बिजली की मांग अपने रिकॉर्ड 14,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वजह से बीते दो दिनों से लगातार कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। इसी को लेकर नवजोत सिद्धू ने लगातार एक के बाद 9 ट्वीट किये।

6. Punjab’s revenue per unit of consumption is one of the lowest in India, due to gross mismanagement of the complete power purchase & supply system ... PSPCL pays Rs. 0.18 per unit “Extra” on every unit supplied, even after receiving over 9000 Crore in Subsidy from the State.

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) July 2, 2021