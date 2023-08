Maharashtra: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad pawar) ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। रविवार को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सांगोला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएगी, हालांकि कुछ 'शुभचिंतक' उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि भाजपा के साथ किसी भी तरह का जुड़ाव राकांपा के राजनीतिक फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि चाहे हम सत्ता में हो या विपक्ष में, जब दोनों गुट एक साथ थे या जब कभी साथ होंगे, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी की सोच और विचारधारा हमारे फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठती।

#WATCH | Solapur, Maharashtra: NCP chief Sharad Pawar says, "...In this regard, we are very clear that be it in power or in opposition...When we (both factions of NCP) were together or when we will be together, one thing is clear BJP's thinking & ideology do not fit in our… pic.twitter.com/nvwh6fuCD2

— ANI (@ANI) August 13, 2023