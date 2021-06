लोकसभा का मानसून सत्र शुरु होनेवाला है और इससे पहले विपक्ष की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सुप्रीमो शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई है। शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित इस बैठक में एनसीपी नेताओं के अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक में आगामी लोकसभा सत्र को लेकर राजनेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की जाएगी। NCP के नेता नवाब मलिक ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी।

Upcoming Lok Sabha session will be discussed in this meeting (with leaders of other political parties). The political situation in the country will also be discussed. Sharad Pawar will work to unite all the opposition parties in the country from tomorrow: NCP leader Nawab Malik pic.twitter.com/0v1JSGC4X4

