New Excise Policy: बदले जाएंगे शराब बिक्री के नियम, बीयर पीने की उम्र घटेगी! दिल्ली में Petrol पंप और मॉल में खुलेंगी दुकानें

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार आबकारी नीति में बड़े बदलाव (New Excise Policy) की तैयारी कर रही है। प्रस्तावों में सबसे अहम है बीयर पीने की कानूनी उम्र को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करना। वर्तमान में यह सीमा 25 वर्ष है, जबकि गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे NCR के पड़ोसी शहरों में शराब पीने की उम्र 21 वर्ष तय है। इस असमानता के कारण बड़ी संख्या में 25 वर्ष से कम आयु के युवा दिल्ली से बाहर शराब खरीदने जाते हैं, जिससे राजधानी को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है।

नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार सूत्रों के मुताबिक, लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में बनी उच्च-स्तरीय समिति नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार कर रही है। समिति ने बीयर के लिए उम्र सीमा घटाने का सुझाव दिया है, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। समिति वर्तमान में शराब निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और अन्य हितधारकों से चर्चा कर रही है।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लक्ष्य आबकारी राजस्व को बढ़ाना है और साथ ही जनता को असुविधा से बचाना भी है। नई नीति में यह प्रावधान किया जाएगा कि शराब की दुकानें भीड़-भाड़ वाले या संवेदनशील स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास न हों। इसके लिए कई मौजूदा दुकानों का स्थान भी बदला जा सकता है। पेट्रोल पंपों और शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें नई नीति के तहत पेट्रोल पंपों और शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोलने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल दिल्ली के सौ से ज्यादा मॉल में केवल 14 दुकानों को अनुमति है, क्योंकि उच्च किराये के चलते व्यापारी यहां दुकान खोलने से बचते हैं। भविष्य में पेट्रोल पंपों पर शराब की बिक्री शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।