    New Excise Policy: बदले जाएंगे शराब बिक्री के नियम, बीयर पीने की उम्र घटेगी! दिल्ली में Petrol पंप और मॉल में खुलेंगी दुकानें

    New Excise Policy: दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लाने की तैयारी में है, जिसमें बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव चर्चा में है। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों और शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोलने, ब्रांड-प्रचार नियमों में बदलाव और दुकानें भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाने पर विचार किया जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 08:26:23 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 08:26:23 AM (IST)
    New Excise Policy: दिल्ली में अब मॉल और सुपरमार्केट में मिलेगी बीयर! (File Photo)

    HighLights

    1. बीयर पीने की उम्र घटाने पर विचार
    2. पेट्रोल पंपों पर खुलेंगी शराब दुकानें
    3. नई आबकारी नीति से राजस्व बढ़ेगा

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार आबकारी नीति में बड़े बदलाव (New Excise Policy) की तैयारी कर रही है। प्रस्तावों में सबसे अहम है बीयर पीने की कानूनी उम्र को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करना। वर्तमान में यह सीमा 25 वर्ष है, जबकि गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे NCR के पड़ोसी शहरों में शराब पीने की उम्र 21 वर्ष तय है। इस असमानता के कारण बड़ी संख्या में 25 वर्ष से कम आयु के युवा दिल्ली से बाहर शराब खरीदने जाते हैं, जिससे राजधानी को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है।

    नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार

    सूत्रों के मुताबिक, लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में बनी उच्च-स्तरीय समिति नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार कर रही है। समिति ने बीयर के लिए उम्र सीमा घटाने का सुझाव दिया है, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। समिति वर्तमान में शराब निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और अन्य हितधारकों से चर्चा कर रही है।

    दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लक्ष्य आबकारी राजस्व को बढ़ाना है और साथ ही जनता को असुविधा से बचाना भी है। नई नीति में यह प्रावधान किया जाएगा कि शराब की दुकानें भीड़-भाड़ वाले या संवेदनशील स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास न हों। इसके लिए कई मौजूदा दुकानों का स्थान भी बदला जा सकता है।

    पेट्रोल पंपों और शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें

    नई नीति के तहत पेट्रोल पंपों और शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोलने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल दिल्ली के सौ से ज्यादा मॉल में केवल 14 दुकानों को अनुमति है, क्योंकि उच्च किराये के चलते व्यापारी यहां दुकान खोलने से बचते हैं। भविष्य में पेट्रोल पंपों पर शराब की बिक्री शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

    इसके अलावा, समिति ब्रांड-प्रचार और मार्जिन नियमों में भी बदलाव पर विचार कर रही है। वर्तमान स्थिति में शराब की एक बोतल पर मार्जिन सस्ते और महंगे ब्रांडों दोनों के लिए समान है। इस वजह से दुकानें अक्सर सस्ते और कम-प्रसिद्ध ब्रांडों का स्टॉक रखती हैं और लोकप्रिय लेकिन महंगे ब्रांडों को नज़रअंदाज़ करती हैं। नई नीति में इस व्यवस्था को संतुलित करने की कोशिश होगी।

    BJP सरकार का नया कदम

    दिल्ली में इससे पहले भी आप सरकार ने आबकारी नीति में शराब पीने की उम्र घटाने का प्रयास किया था। उस समय मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विवादों और कानूनी मामलों में घिर गए थे। अब भाजपा सरकार इस दिशा में नया कदम उठाने की तैयारी में है, लेकिन केवल बीयर के लिए उम्र सीमा घटाने पर विचार किया जा रहा है।

    सरकार का मानना है कि यदि नीति लागू होती है, तो न सिर्फ युवाओं का एनसीआर की ओर पलायन रुकेगा बल्कि दिल्ली का आबकारी राजस्व भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा।

