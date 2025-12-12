श्री आनंदपुर साहिब में विरासत संवर्धन की नई पहल: ऐतिहासिक मार्ग और भाई जैता जी स्मारक से बढ़ी आस्था की पहचान

सिख इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को नई शक्ति देने की दिशा में पंजाब सरकार श्री आनंदपुर साहिब में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में बन रहा विरासती मार्ग तथा शहीद बाबा जीवन सिंह (भाई जैता जी) स्मारक सिख समुदाय की गौरवशाली परंपरा को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करने की कोशिश है। यह शहर वह स्थान है जहाँ 1699 में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए यह परियोजनाएँ धार्मिक भावना और ऐतिहासिक महत्व दोनों को नया आयाम देती हैं।
करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहा 580 मीटर लंबा विरासती मार्ग सफेद संगमरमर, कलात्मक नक्काशी और ऐतिहासिक चित्रणों से सुसज्जित होगा। इस मार्ग पर खालसा पंथ से जुड़े प्रमुख प्रसंगों को इस तरह दर्शाया जाएगा कि श्रद्धालु चलते हुए इतिहास को सजीव रूप में अनुभव कर सकें। मुख्यमंत्री मान के अनुसार यह प्रोजेक्ट आनंदपुर साहिब को वैश्विक धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
दूसरी ओर, लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भाई जैता जी स्मारक अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इसमें पाँच अत्याधुनिक गैलरियाँ हैं, जिनमें भाई जैता जी के साहस, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और उनकी यात्रा से जुड़े प्रसंगों को डिजिटल तकनीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। सबसे भावनात्मक दृश्य वह है जिसमें भाई जैता जी दिल्ली से गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र सिर लेकर श्री आनंदपुर साहिब पहुंचते हैं—यह बलिदान उन्हें “रंगरेटा गुरु का बेटा” की अनूठी उपाधि दिलाता है।
सरकार का कहना है कि ये परियोजनाएँ सिर्फ स्मारक नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इनके माध्यम से पंजाब अपनी धार्मिक विरासत, इतिहास और सांस्कृतिक आत्मा को नई ऊँचाई देने का प्रयास कर रहा है।