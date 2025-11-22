New Labour Codes 2025: सैलरी, ग्रेच्युटी और ओवरटाइम के साथ क्या-क्या बदला, पढ़ें इससे जुड़ी बड़ी बातें

डिजिटल डेस्क: केंद्र सरकार की ओर से श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसे श्रम सुधारों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से श्रम से जुड़े 29 कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर 21 नवंबर से देश में 4 नए श्रम कानून लागू किए गए हैं।

इन कानूनों को लागू करते हुए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जानकारों का ऐसा मानना है कि ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। नए श्रम कानूनों से देश के करीब 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी मिलेगी। यहां जानिए नए श्रम कानून की महत्वपूर्ण बातें।

21 नवंबर से पहले देश में लागू श्रम कानून 1930-1950 के बीच के बनाए गए थे। उन कानूनों में श्रमिकों के आर्थिक हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। पुराने कानूनों में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्रवासी श्रमिक जैसे टर्म को शामिल नहीं किया गया था। नए कानून इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है।

21 नवंबर को लागू हुए नए लेबर लॉ के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी श्रमिकों तक न्यूनतम वेतन का दायरा बढ़ेगा।

नए लेबर लॉ में समय पर वेतन देने का कानून भी है। नए कानूनों से रोजगार की शर्तों की पारदर्शिता बढ़ेगी। देशभर में न्यूनतम वेतन लागू होगा।

नए कानूनों में गिग वर्क, प्लेटफार्म वर्क और एग्रीगेटर्स को किया परिभाषित किया गया है। नए लेबर कोड में फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मियों के बराबर वेतन, छुट्टी, चिकित्सा व सामाजिक सुरक्षा के साथ पांच वर्ष के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी का हकदार बनाया गया है।