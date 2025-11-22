मेरी खबरें
    New Labour Codes 2025: सैलरी, ग्रेच्युटी और ओवरटाइम के साथ क्या-क्या बदला, पढ़ें इससे जुड़ी बड़ी बातें

    केंद्र सरकार ने सालों पुराने 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया है। उसके स्थान पर सरकार की ओर से 4 नए श्रम कानून लाए गए हैं। नए कानूनों में गिग वर्क, प्लेटफार्म वर्क और एग्रीगेटर्स को किया परिभाषित किया गया है। इसके साथ सुरक्षा और वेतन सहित कई नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं।

    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 10:02:54 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 10:09:08 AM (IST)
    New Labour Codes 2025: सैलरी, ग्रेच्युटी और ओवरटाइम के साथ क्या-क्या बदला, पढ़ें इससे जुड़ी बड़ी बातें
    देश में 4 नए श्रम कानून लागू किए गए हैं

    HighLights

    1. New Labour Codes में सरकार ने बदल दिए सैलरी, ओवरटाइम के नियम
    2. नए लेबर लॉ के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है
    3. प्लेटफार्म वर्क व एग्रीगेटर्स को पहली बार लेबर कोड में परिभाषित किया गया

    डिजिटल डेस्क: केंद्र सरकार की ओर से श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसे श्रम सुधारों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से श्रम से जुड़े 29 कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर 21 नवंबर से देश में 4 नए श्रम कानून लागू किए गए हैं।

    इन कानूनों को लागू करते हुए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जानकारों का ऐसा मानना है कि ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। नए श्रम कानूनों से देश के करीब 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी मिलेगी। यहां जानिए नए श्रम कानून की महत्वपूर्ण बातें।


    • 21 नवंबर से पहले देश में लागू श्रम कानून 1930-1950 के बीच के बनाए गए थे। उन कानूनों में श्रमिकों के आर्थिक हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। पुराने कानूनों में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्रवासी श्रमिक जैसे टर्म को शामिल नहीं किया गया था। नए कानून इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है।

    • 21 नवंबर को लागू हुए नए लेबर लॉ के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी श्रमिकों तक न्यूनतम वेतन का दायरा बढ़ेगा।

    • नए लेबर लॉ में समय पर वेतन देने का कानून भी है। नए कानूनों से रोजगार की शर्तों की पारदर्शिता बढ़ेगी। देशभर में न्यूनतम वेतन लागू होगा।

    • नए कानूनों में गिग वर्क, प्लेटफार्म वर्क और एग्रीगेटर्स को किया परिभाषित किया गया है। नए लेबर कोड में फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मियों के बराबर वेतन, छुट्टी, चिकित्सा व सामाजिक सुरक्षा के साथ पांच वर्ष के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी का हकदार बनाया गया है।

  • प्लेटफार्म वर्क व एग्रीगेटर्स को पहली बार लेबर कोड में परिभाषित किया गया है। इससे सभी गिग वर्कस को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रविधान किया गया है। कानून के अनुसार एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का एक से दो प्रतिशत योगदान करना होगा।

  • बागान मजदूरों, आडियो-विजुअल व डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट व स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और आडियो-विजुअल कामगारों को भी नए लेबर कोड का हिस्सा बनाया गया है ताकि उन्हें इसका फायदा मिले।

  • खदान मजदूरों समेत खतरनाक उद्योग में काम करने वालों को भी नए कानून की मदद से लाभ मिलेगा।

  • श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के साथ उनकी आन-साइट सेफ्टी मानिटरिंग के मानक तय किए गए हैं।

  • वस्त्र उद्योग, आइटी व आइटीईएस कर्मी, बंदरगाहों व निर्यात क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भी नए कानूनों के दायरे में लाया गया है।

  • कर्मचारियों को हर महीने की सात तारीख तक वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

  • अब साल में 180 दिन काम करने के बाद ही कर्मी सालाना छुट्टी लेने का हकदार होगा।

  • कंपनियों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न, कई ओवरलैपिंग फाइलिंग की जगह लेगा।

  • नेशनल ओएसएच बोर्ड सभी सेक्टर में एक जैसे सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मानदंड तय करेगा।

  • 500 से अधिक कामगारों वाली जगहों पर जरूरी सुरक्षा समितियां होंगी, जिससे जवाबदेही बेहतर होगी। छोटी यूनिट के लिए रेगुलेटरी बोझ कम होगा।

    • श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय- मनसुख मांडविया

    नए श्रम कानूनों को लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि नए लेबर कोड श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। इससे कामगारों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

