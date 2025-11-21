आज से लागू हुए नए लेबर लॉ: एक साल में ग्रेच्युटी, गिग वर्कर्स को सुरक्षा और ओवरटाइम पर डबल पे

डिजिटल डेस्क। आज से केंद्र सरकार ने पांच साल पहले संसद में पास हुए चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इन कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा देने, हर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराने, और सीमित अवधि वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देने जैसे अहम बदलाव शामिल हैं।

सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब ग्रेच्युटी पाने के लिए पांच साल नौकरी करना जरूरी नहीं रहेगा। सिर्फ एक साल की सेवा के बाद ही कर्मचारी ग्रेच्युटी लाभ के योग्य हो जाएगा। ओवरटाइम भुगतान के नियम भी सख्त किए गए हैं, जिनमें निर्धारित समय से अधिक काम पर दोगुना भुगतान अनिवार्य किया गया है। यह कोड कंपनियों और श्रमिकों दोनों के हितों में कई बड़े बदलाव लेकर आया है।

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप वर्कफोर्स तैयार करने के लिए यह एक आधुनिक ढांचा माना जा रहा है। इसके तहत सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों को समय पर न्यूनतम वेतन, नाइट शिफ्ट में महिलाओं को सुरक्षा प्रावधानों के साथ काम की अनुमति, 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों की सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच, और एक ही रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस व रिटर्न सिस्टम जैसे प्रावधान किए गए हैं। काफी समय से लटका हुआ था श्रम संगठनों और कुछ राज्यों के विरोध के चलते यह कोड लंबे समय से अटका हुआ था, लेकिन वैश्विक आर्थिक दबावों और निवेश माहौल में सुधार को देखते हुए सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया। उम्मीद जताई जा रही है कि घरेलू और विदेशी कंपनियां नए ढांचे के बाद निवेश बढ़ा सकती हैं।