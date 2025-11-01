मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिहार के इस शहर में गंगा किनारे बन रहा नया मरीन ड्राइव, 8300 करोड़ की लागत से 75 KM लंबा होगा रास्ता

    बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राज्यवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गंगा नदी के किनारे एक नया मरीन ड्राइव बनने जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 75 किलोमीटर होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 04:48:30 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 04:48:30 AM (IST)
    बिहार के इस शहर में गंगा किनारे बन रहा नया मरीन ड्राइव, 8300 करोड़ की लागत से 75 KM लंबा होगा रास्ता
    बिहार के इस शहर में गंगा किनारे बन रहा नया मरीन ड्राइव

    HighLights

    1. राज्यवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है
    2. गंगा नदी के किनारे एक नया मरीन ड्राइव बनने जा रहा है

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राज्यवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गंगा नदी के किनारे एक नया मरीन ड्राइव बनने जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 75 किलोमीटर होगी। करीब 8300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मरीन ड्राइव राजधानी पटना के मरीन ड्राइव से भी अधिक आकर्षक और आधुनिक होगा। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा।

    यह नया मरीन ड्राइव मुंगेर के सफियाबाद से भागलपुर के सबौर तक बनाया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य गंगा पथ के समानांतर एक नया और सुविधाजनक आवागमन मार्ग विकसित करना है, जो लोगों के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

    मुंगेर से सबौर तक दो चरणों में बनेगा मरीन ड्राइव

    • आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुंगेर-भागलपुर मरीन ड्राइव का कार्य दो फेज में पूरा किया जाएगा।

    • पहले चरण में सफियाबाद से सुल्तानगंज और अजगैवीनाथ धाम तक 35 किलोमीटर तक सड़क बनाई जाएगी।

    • वहीं, दूसरे चरण में सुल्तानगंज से सबौर (भागलपुर) तक 40.80 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा।

    • परियोजना का निर्माण कार्य देश की अग्रणी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपा गया है।

    परियोजना की लागत, समयसीमा और विशेषताएं

    • दिसंबर 2025 में मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य शुरू होगा।

    • कुल 8292.65 करोड़ रुपये की लागत से यह मरीन ड्राइव तैयार होगा।

    • चार साल में पूरी होने वाली इस परियोजना का भूमि अधिग्रहण नवंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा।

    • पहले चरण में 4450.17 करोड़ रुपये से मुंगेर से अजगैवीनाथ धाम तक निर्माण होगा।

    • दूसरे चरण में 3842.48 करोड़ रुपये से अजगैवीनाथ धाम से सबौर तक काम पूरा किया जाएगा।

    • मरीन ड्राइव फोरलेन और एलिवेटेड स्ट्रक्चर वाला होगा, जिससे गंगा के किनारे बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।

    पटना मरीन ड्राइव से अलग और अधिक आधुनिक होगा नया मरीन ड्राइव

    राजधानी पटना की तर्ज पर बनने वाला यह गंगा पथ न केवल लंबाई में बड़ा होगा, बल्कि डिजाइन और निर्माण में भी आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा। अधिकारियों ने गनगनियां, कमरगंज, मसदी, अकबरनगर और किसनपुर तक भू-सर्वे पूरा कर लिया है। गंगा किनारे स्थित ईंट भट्टों और निर्माण क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया गया है।


    बीएसआरडीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक बब्लू कुमार ने बताया कि परियोजना का बीड कार्य अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने हासिल किया है और प्रारंभिक सर्वे लगभग पूरा हो चुका है।

    इसे भी पढ़ें- Railway Reservation Closed: आज बंद रहेगा रेलवे रिजर्वेशन, 6 घंटे तक नहीं होगी टिकट बुकिंग

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.