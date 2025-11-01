बिहार के इस शहर में गंगा किनारे बन रहा नया मरीन ड्राइव, 8300 करोड़ की लागत से 75 KM लंबा होगा रास्ता

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राज्यवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गंगा नदी के किनारे एक नया मरीन ड्राइव बनने जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 75 किलोमीटर होगी। करीब 8300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मरीन ड्राइव राजधानी पटना के मरीन ड्राइव से भी अधिक आकर्षक और आधुनिक होगा। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा।
यह नया मरीन ड्राइव मुंगेर के सफियाबाद से भागलपुर के सबौर तक बनाया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य गंगा पथ के समानांतर एक नया और सुविधाजनक आवागमन मार्ग विकसित करना है, जो लोगों के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
मुंगेर से सबौर तक दो चरणों में बनेगा मरीन ड्राइव
परियोजना की लागत, समयसीमा और विशेषताएं
पटना मरीन ड्राइव से अलग और अधिक आधुनिक होगा नया मरीन ड्राइव
राजधानी पटना की तर्ज पर बनने वाला यह गंगा पथ न केवल लंबाई में बड़ा होगा, बल्कि डिजाइन और निर्माण में भी आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा। अधिकारियों ने गनगनियां, कमरगंज, मसदी, अकबरनगर और किसनपुर तक भू-सर्वे पूरा कर लिया है। गंगा किनारे स्थित ईंट भट्टों और निर्माण क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया गया है।
बीएसआरडीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक बब्लू कुमार ने बताया कि परियोजना का बीड कार्य अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने हासिल किया है और प्रारंभिक सर्वे लगभग पूरा हो चुका है।
