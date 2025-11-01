बिहार के इस शहर में गंगा किनारे बन रहा नया मरीन ड्राइव, 8300 करोड़ की लागत से 75 KM लंबा होगा रास्ता

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राज्यवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गंगा नदी के किनारे एक नया मरीन ड्राइव बनने जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 75 किलोमीटर होगी। करीब 8300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मरीन ड्राइव राजधानी पटना के मरीन ड्राइव से भी अधिक आकर्षक और आधुनिक होगा। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा।

यह नया मरीन ड्राइव मुंगेर के सफियाबाद से भागलपुर के सबौर तक बनाया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य गंगा पथ के समानांतर एक नया और सुविधाजनक आवागमन मार्ग विकसित करना है, जो लोगों के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

मुंगेर से सबौर तक दो चरणों में बनेगा मरीन ड्राइव

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुंगेर-भागलपुर मरीन ड्राइव का कार्य दो फेज में पूरा किया जाएगा।

पहले चरण में सफियाबाद से सुल्तानगंज और अजगैवीनाथ धाम तक 35 किलोमीटर तक सड़क बनाई जाएगी।

वहीं, दूसरे चरण में सुल्तानगंज से सबौर (भागलपुर) तक 40.80 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा।

परियोजना का निर्माण कार्य देश की अग्रणी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपा गया है।

परियोजना की लागत, समयसीमा और विशेषताएं

दिसंबर 2025 में मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य शुरू होगा।

कुल 8292.65 करोड़ रुपये की लागत से यह मरीन ड्राइव तैयार होगा।

चार साल में पूरी होने वाली इस परियोजना का भूमि अधिग्रहण नवंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा।

पहले चरण में 4450.17 करोड़ रुपये से मुंगेर से अजगैवीनाथ धाम तक निर्माण होगा।

दूसरे चरण में 3842.48 करोड़ रुपये से अजगैवीनाथ धाम से सबौर तक काम पूरा किया जाएगा।

मरीन ड्राइव फोरलेन और एलिवेटेड स्ट्रक्चर वाला होगा, जिससे गंगा के किनारे बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।

पटना मरीन ड्राइव से अलग और अधिक आधुनिक होगा नया मरीन ड्राइव

राजधानी पटना की तर्ज पर बनने वाला यह गंगा पथ न केवल लंबाई में बड़ा होगा, बल्कि डिजाइन और निर्माण में भी आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा। अधिकारियों ने गनगनियां, कमरगंज, मसदी, अकबरनगर और किसनपुर तक भू-सर्वे पूरा कर लिया है। गंगा किनारे स्थित ईंट भट्टों और निर्माण क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया गया है।