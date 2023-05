संसद का नया भवन बनकर तैयार है। अब 28 मई को इसका शुभारंभ होगा। हालांकि विपक्ष ने इसके भी विरोध का रास्‍ता खोज लिया है। आज नई सूचना यह आई है कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में गैर-एनडीए समेत 25 दल शामिल होंगे। विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान के बीच केंद्र को 25 राजनीतिक दलों की एक पक्की सूची मिली है। इसमें कुछ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा नहीं हैं, वे 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में भाग लेंगे।

भाजपा के अलावा, अन्नाद्रमुक, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना के शिंदे गुट, एनपीपी और एनपीएफ सहित एनडीए में कई दलों ने रविवार को समारोह में भाग लेने की पुष्टि की है। उद्घाटन के लिए बीजू जनता दल, टीडीपी और वाईएसआरसीपी सहित कई तटस्थ दल मौजूद रहेंगे।

फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों सहित कुछ प्रमुख हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) की भावना का प्रतीक है और 28 मई को पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। रविवार को होने वाले समारोह में विपक्षी दलों में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी और जेडीएस शामिल होंगे। यह कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों द्वारा संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा करने वाले एक संयुक्त बयान के बाद आया है।

28 मई को प्रात:काल में एक विस्तृत समारोह होगा, जिसमें वैदिक रीति से की जाने वाली पूजाएं प्रात: 7:30 बजे से प्रारंभ होकर लगभग 9 बजे तक चलेंगी, जिसके बाद उद्घाटन समारोह दोपहर के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। सुबह की पूजा के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला, उपसभापति, हरिवंश और कुछ शीर्ष अधिकारियों के उपस्थित होने की उम्मीद है।

सूत्रों ने कहा कि देश भर से विशेष पुजारी आएंगे और पूजा करेंगे। पूर्वाह्न 11:30 बजे संसद सदस्यों, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा, अध्यक्ष और अन्य विशिष्ट अतिथियों सहित सभी आमंत्रितों को नए भवन में लोकसभा कक्ष में बैठने की उम्मीद है।

समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होने की उम्मीद है और दोपहर 1:30 बजे तक समाप्त होने की उम्मीद है। समारोह के दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में नए भवन में गुप्त सेंगोल स्थापित किया जाएगा, जो अनिवार्य रूप से लोकसभा कक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भाषण देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण देने की उम्मीद है।

नई संसद के उद्घाटन के लिए निमंत्रण, 28 मई को होने वाली इमारत को भौतिक रूप से और साथ ही ई-निमंत्रण के माध्यम से भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो 28 मई को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

संसद का वर्तमान भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इस भवन में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्थान का अभाव अनुभव किया जा रहा था। दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था जिससे सदस्यों की कार्यकुशलता प्रभावित हो रही थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से संसद के लिए एक नई इमारत बनाने का आग्रह किया। 10 दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नवनिर्मित संसद भवन को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है।

#WATCH | "It would be extremely unwise for the President to be left out of inaugurating the Parliament that maybe we are building for the next 100 years," says Congress MP Shashi Tharoor on Opposition parties boycotting the inauguration of the new Parliament pic.twitter.com/HEYYuNUOfc

— ANI (@ANI) May 25, 2023