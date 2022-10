New Social Media Guideline । केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के मद्देनजर नए सोशल मीडिया दिशा निर्देश घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नए आईटी नियमों और गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नए आईटी नियम ज्यादा आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद, जवाबदेह होंगे और सुरक्षित इंटरनेट के हमारे लक्ष्यों को साकार करने के लिए अगला कदम हैं। उन्होंने कहा कि नए नियम हमारे हितों को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में सरकार और इंटरनेट मध्यस्थों के बीच एक नई साझेदारी भी चिह्नित करते हैं।

These IT rules are the next step to realizing our goals of open, safe & trusted, accountable Internet & also marks a new partnership b/w Govt & Internet Intermediaries in making & keeping our Interest safe & trusted for all Indians: Union MoS Electronics & IT Rajeev Chandrasekhar pic.twitter.com/5LdZ28AYiV

— ANI (@ANI) October 28, 2022