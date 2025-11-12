Delhi blast की जांच अब विजय सखारे के हाथों में, IITian से IPS बने अधिकारी पर देश की नजर
दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एजेंसी ने इस केस के लिए 10 सदस्यीय विशेष टीम गठित की है, जिसकी कमान एडीजी विजय सखारे संभालेंगे।
Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 02:30:29 PM (IST)
Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 02:31:33 PM (IST)
दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है
विजय सखारे देश के उन चंद अधिकारियों में गिने जाते हैं, जिनकी छवि एक ईमानदार, निष्पक्ष और प्रोफेशनल पुलिस अफसर के रूप में जानी जाती है। उन्होंने पहले भी कई अहम और जटिल मामलों की जांच को अंजाम दिया है।
NIA की विशेष टीम तैयार
एनआईए की यह 10 सदस्यीय विशेष टीम दिल्ली ब्लास्ट (Delhi blast) की गुत्थी सुलझाने और दोषियों तक पहुंचने की चुनौती से निपटेगी। इस टीम में एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और अन्य डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जांच में दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ-साथ यूपी एटीएस का सहयोग भी लिया जाएगा।
कौन हैं ADG विजय सखारे?
विजय सखारे, केरल कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्ष 2022 में उन्हें पांच साल की प्रतिनियुक्ति पर एनआईए का आईजी नियुक्त किया गया था, जबकि सितंबर 2025 में उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) के पद पर पदोन्नत किया गया। अपने लंबे करियर में सखारे ने केरल पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर, क्राइम ब्रांच प्रमुख और एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) जैसे पद शामिल हैं।
हार्वर्ड से मास्टर्स करने वाले अफसर
आईआईटी (IIT) से इंजीनियरिंग करने के बाद विजय सखारे ने पुलिस सेवा में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। बाद में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय (अमेरिका) से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें टेनिस और क्रिकेट का भी गहरा शौक है।
जांच में तेजी लाने की तैयारी
दिल्ली ब्लास्ट (Delhi blast) केस को लेकर एनआईए डीजी और आईबी चीफ ने बुधवार को समीक्षा बैठक की। एनआईए ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इस आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए कई राज्यों की पुलिस से केस डायरी और सबूत अपने कब्जे में लिए हैं।
अब उम्मीद की जा रही है कि विजय सखारे के नेतृत्व में यह टीम जल्द ही इस दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाकर दोषियों को कानून के कठघरे में खड़ा करेगी।