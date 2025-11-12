Delhi blast की जांच अब विजय सखारे के हाथों में, IITian से IPS बने अधिकारी पर देश की नजर

डिजिटल डेस्कः दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एजेंसी ने इस केस के लिए 10 सदस्यीय विशेष टीम गठित की है, जिसकी कमान एडीजी विजय सखारे संभालेंगे।

विजय सखारे देश के उन चंद अधिकारियों में गिने जाते हैं, जिनकी छवि एक ईमानदार, निष्पक्ष और प्रोफेशनल पुलिस अफसर के रूप में जानी जाती है। उन्होंने पहले भी कई अहम और जटिल मामलों की जांच को अंजाम दिया है।