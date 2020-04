पटियाला। सनौर रोड पर सब्जी मंडी के मेन गेट पर कर्फ्यू पास के बारे में पूछने पर निहंग सिंहों ने रविवार सुबह करीब छह बजे पुलिस टीम पर तलवारों से हमला कर दिया। इस वारदात में एक एएसआई की कलाई कटकर अलग हो गई। थाना सदर के प्रभारी बिक्कर सिंह सहित कुछ और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना के बाद निहंग सिंह वहां से भाग निकले और बलबेड़ा रोड पर बने गुरुद्वारा खिचड़ी साहिब में जाकर छिप गए।

पंजाब पुलिस के कमांडो ने गुरुद्वारे को घेर लिया है और निहंगों को समर्पण की चेतावनी दी गई थी। हालांकि, वे मान नहीं रहे हैं और पुलिस को गालियां दे रहे हैं। निहंगों ने भी चेतावनी दी है कि पुलिस यहां से चली जाए क्योंकि उनके पास भी हथियार हैं और वे मोर्चा संभाल सकते हैं। आईजी जतिंदर सिंह और एसएसपी मनदीप सिंह सिद्धू गुरुद्वारे के बाहर पुलिस टीम का नेतृत्व किया। मीडिया को दूर कर दिया गया है और कैमरे पुलिस ने बंद करवा दिया था। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था।

घायल एएसआई को पीजीआई चंडीगढ़ रिफर किया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। एसएसपी मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि एक गाड़ी में सवार होकर करीब पांच निहंग सिंह सब्जी मंडी पहुंचे थे। यहां मंडी के स्टाफ ने इनकी गाड़ी रोककर कर्फ्यू पास के बारे में पूछा था, ताकि मंडी में बेवजह भीड़ न हो। पास न होने पर निहंगों ने सब्जी मंडी के स्टाफ से झगड़ा करते हुए पुलिस की ओर से लगाया गया बैरिकेड तोड़ गाड़ी भगाने की कोशिश की।

ASI Harjeet Singh whose hand was cut-off in an attack by a group of Nihangs at Sabzi Mandi, in Patiala (Punjab) today, is undergoing surgery at PGI Chandigarh. As per Punjab Special Secreatry KBS Sidhu, 7 people have been arrested in connection with the incident. pic.twitter.com/8B5zgj0RuB

