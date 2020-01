Nirbhaya case : निर्भया मामले में फांसी की सजा से बचने के लिए दोषी मुकेश सिंह ने बुधवार देर शाम तिहाड़ जेल प्रशासन को दया याचिका भेजी है। निर्भया कांड के दोषी मुकेश सिंह ने तिहाड़ प्रशासन के पास दया याचिका सौंपा है। जेल प्रशासन इस याचिका को राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजेगा। इसके बाद राष्‍ट्रपति इस पर विचार करेंगे कि इस दया याचिका को स्‍वीकार किया जाए या खारिज किया जाए।

यदि यह याचिका खारिज कर दी जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 22 जनवरी को अन्‍य दोषियों समेत मुकेश को भी फांसी होगी। असल में राष्‍ट्रपति को भेजे जाने वाली दया याचिका ही अब आरोपियों के पास आखिरी विकल्‍प रह गया था। इससे पहले आज शाम को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई करते हुए मुकेश सहित अन्‍य दोषी विनय शर्मा की क्‍यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया था।

मुकेश ने दिल्‍ली हाई कोर्ट से भी गुहार लगाते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने की मांग की है। इस आदेश में डेथ वारंट जारी किया गया था। इस पर गुरुवार को सुनवाई होना है।

2012 Delhi gang rape case: One of the convicts, Mukesh Kumar has approached Delhi High Court seeking to set aside trial court's order issuing death warrant. Hearing to be held tomorrow.

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: This is a big day for me. I had been struggling for the last 7 years. But the biggest day will be 22nd January when they (convicts) will be hanged. https://t.co/GBfPt9ezIb pic.twitter.com/uMPcVfP7Sf

— ANI (@ANI) January 14, 2020