Nirbhaya Case Justice: निर्भया के चारों दोषियों को आखिरकार किए की सजा मिल गई है। तिहाड़ जेल में चारोंं दोषियों पवन, अक्षय, मुकेश और विनय शर्मा को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दिन को न्‍याय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिये। उन्‍होंने कहा यह माता-पिता के सात साल के संघर्ष का परिणाम है जो आज इस रूप में सामने आया है।

2012 के दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पिता बद्रीनाथ सिंह जीत का संकेत दिखाते हुए कहते हैं, "आज हमारी जीत है और यह मीडिया, समाज और दिल्ली पुलिस की वजह से हुआ है। आप मेरी मुस्कान से समझ सकते हैं कि मेरे दिल के अंदर क्या है"। इस दिन के लिए हमने सात साल संघर्ष किया। उन्‍होंने कहा निश्चित ही आज बहुत बड़ा दिन है। यही सच है। आज का दिन पूरे देश के लिए महिलाओं के न्‍याय का दिन है।

एक बेटी तभी खुश होती है जब वह अपने परिवार का खुश देखती है। आज हमें शांति मिली है तो जरूर निर्भया को भी शांति मिली होगी। आज बहुत बड़ी जीत उस मां के लिए भी है जो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लगातार लड़ती रही। एक पिता का क्‍या कर्तव्‍य होता है। हम पिता हो गए यही काफी नहीं है। जब घटना हुई तबसे हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। दर-दर भटकते रहे। हमने हार नहीं मानी।

सभी को अपने अभिभावक होने के दायित्‍व को समझना चाहिये। सभी अभिभावकों से हमारी अपील है कि बेटा व बेटी में अंतर मत करो। दोनों को समान समझो। दोनेां की देखभाल आपकी जिम्‍मेदारी है। पिता का रोल पूरी तरह से निभाओ। अपने कर्तव्‍य को समझो।

यह दुर्भाग्‍यपूर्ण है कि दोषियों ने सजा से बचने की बार-बार कोशिश की लेकिन जीत न्‍याय की ही हुई है। वकीलों को सबक लेना चाहिये कि किस तरह से उन्‍होंने कानून का मजाक बनाने की कोशिश की।

Delhi: Badrinath Singh, father of 2012 Delhi gang-rape victim shows victory sign, says, "Today is our victory and it happened because of media, society & Delhi police. You can understand what is inside my heart by my smile". pic.twitter.com/lGhzP2lPAV

