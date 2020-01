Nirbhaya case : निर्भया केस में अदालत का फैसला आ चुका है। चारों दोषियों पवन, अक्षय, मुकेश और विनय को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी की सजा दिए जाने का समय तय किया गया है। दोषियों के पास अब महज 14 दिन का समय है। इस दौरान वे क्यूरेटिव पीटिशन दाखिल कर सकते हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर दे। लेकिन अब वे और ज्यादा समय नहीं ले सकेंगे।

उन्हें जो कुछ करना है, इन 14 दिन में करना है। निर्भया के वकील के मुताबिक, दोषियों के पास अब दया याचिका दायर करने का विकल्प खत्म हो चुका है, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने पिछले दिनों पूछा था तो इन्होंने इन्कार कर दिया था।

यदि दया याचिका दाखिल होती है, तो राष्ट्रपति को 22 जनवरी से पहले इस पर फैसला करना होगा और यदि राष्ट्रपति के पास से विलंब होता है तो 22 जनवरी की तारीख टल सकती है। निर्भया के परिवार की वकील सीमा कुशवाह ने कहा है कि क्‍यूरेटिव पिटीशन दायर होने के बाद एक सीनियर जज इस पर सुनवाई करेंगे।

- बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने कहा है कि हम अब दो दिनों के भीतर एक क्‍यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज इसमें सुनवाई करेंगे।

Nirbhaya convicts' lawyer AP Singh: We will file curative petition in SC within a day or two. 5 senior most judges of SC will hear it. There has been pressure of media,public&political pressure in this case since beginning. Unbiased probe could not take place in this case. pic.twitter.com/1BpNboDj2Z

