मल्टीमीडिया डेस्क। सात साल बाद ही सही आखिरकार पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के निर्भया केस में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी कर दिया है। इस डेथ वांरट का निर्भया के माता पिता लंब समय से इंतजार कर रहे थे और इसके जारी होने पर निर्भया की मां, पिता और परिजनों ने खुशी जताते हुए कहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया है। जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों की याचिकाएं खारिज करते हुए डेथ वारंट जारी किया तो सोशल मीडिया में लोगों ने खुशी जताना शुरू कर दिया। जानिए किसने क्या कहा।

शिवम नाम के यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि जिंदगी में पहली बार किसी के मरने पर दुख नहीं होगा।

दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने कहा कि इस फैसले का पुरजोर स्वागत करते हैं। यह देश में जिंदा सभी निर्भयाओं के लिए जीत का दिन है। मैं निर्भया के माता-पिता को सलाम करती हूं जिन्होंने 7 साल जंग लड़ी।

Delhi Commission for Women Chief Swati MaliwaI: Strongly welcome this decision. It is a win for all the 'Nirbhayas' living in this country.I salute Nirbhaya's parents who fought for 7 long years. Why has it taken 7yrs to punish these people? Why can't this time period be reduced? pic.twitter.com/ziS9mNxXXD

