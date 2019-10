नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री व जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। दिल्ली प्रवास पर आए कुमार ने कहा कि जिस तरह हम बिहार के लिए विशेष दर्जा चाहते हैं, उसी तरह हम हमेशा चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अगले साल होने वाले दिल्ली विस चुनाव को देखते हुए जदयू व नीतीश ने यह सियासी दांव चला है। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बुधवार को उक्त दोनों मांगें दोहराईं जबकि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग मोदी सरकार सरकार पहले ही ठुकरा चुकी है। जदयू भाजपा नीत राजग की सहयोगी पार्टी है।

लेकिन भाजपा के साथ उसका गठबंधन सिर्फ बिहार के लिए है, इसके बाहर वह अपने दम पर पैर पसारना चाहती है। दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, "हमारी पार्टी हमेशा इस पक्ष में रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हम दिल्ली के लिए राज्य का दर्जा चाहते हैं, जैसे हम बिहार के लिए विशेष दर्जा चाहते हैं।"

दिल्ली के बिहारी वोटों पर नजर

जदयू की नजर दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल व बिहार के लोगों पर है। पार्टी बिहार के साथ-साथ दिल्ली में भी सियासी कदम बढ़ाना चाहती है, जहां आप सत्तारूढ़ है और भाजपा व कांग्रेस उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं। अगले साल होने वाले विस चुनाव के पूर्व यह जदयू का दांव है।

#WATCH: Bihar Chief Minister Nitish Kumar in Delhi says,"Our party has always been in favour that Delhi should be given full statehood. We want statehood for Delhi similarly like we want special status for Bihar." pic.twitter.com/AofMWofVhY

— ANI (@ANI) October 23, 2019