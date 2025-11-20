मेरी खबरें
    10वीं बार - नीतीश कुमार... आज बिहार के सीएम बनेंगे Nitish Kumar, पीएम मोदी भी रचेंगे इतिहास

    गांधी मैदान गुरुवार को ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। नीतीश कुमार समेत करीब 20 मंत्री शपथ लेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हजारों की भीड़ और बड़े नेताओं की मौजूदगी से समारोह राष्ट्रीय महत्व का आयोजन बन गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 07:08:09 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 07:08:09 AM (IST)
    1. PM Modi शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल।
    2. गांधी मैदान में सुरक्षा के इंतजाम किए गए है।
    3. लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था।

    एजेंसी, पटना। बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन नया इतिहास रचने जा रहा है। PM Narendra Modi गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का प्रत्यक्ष साक्षी बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगभग 20 मंत्री पदभार संभाल सकते हैं।

    व्यापक प्रशासनिक तैयारी और कड़े सुरक्षा प्रबंध

    प्रधानमंत्री की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी, एनएसजी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीमें पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग तय किए गए हैं। करीब एक लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है।


    शहर में सजावट और मंच व्यवस्था

    पटना शहर को भगवा झंडों, होर्डिंग, तिरंगा रोशनी और बैनरों से सजा दिया गया है। गांधी मैदान में तीन मंच बनाए गए हैं - पहला वीवीआईपी मंच प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विशेष अतिथियों के लिए; दूसरा मंच वीआईपी मेहमानों के लिए; और तीसरा मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार किया गया है।

    शीर्ष नेताओं का पटना आगमन

    कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात पटना पहुंचे और एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। समारोह में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी इसे राष्ट्रीय महत्व का आयोजन बना रही है।

    गांधी मैदान, जो जेपी आंदोलन समेत कई ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है, आज एक नए अध्याय का साक्षी बनने जा रहा है। जनता में भी समारोह को लेकर उत्साह चरम पर है। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे।

