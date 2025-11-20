10वीं बार - नीतीश कुमार... आज बिहार के सीएम बनेंगे Nitish Kumar, पीएम मोदी भी रचेंगे इतिहास

एजेंसी, पटना। बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन नया इतिहास रचने जा रहा है। PM Narendra Modi गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का प्रत्यक्ष साक्षी बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगभग 20 मंत्री पदभार संभाल सकते हैं।

व्यापक प्रशासनिक तैयारी और कड़े सुरक्षा प्रबंध प्रधानमंत्री की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी, एनएसजी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीमें पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग तय किए गए हैं। करीब एक लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है।

शहर में सजावट और मंच व्यवस्था पटना शहर को भगवा झंडों, होर्डिंग, तिरंगा रोशनी और बैनरों से सजा दिया गया है। गांधी मैदान में तीन मंच बनाए गए हैं - पहला वीवीआईपी मंच प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विशेष अतिथियों के लिए; दूसरा मंच वीआईपी मेहमानों के लिए; और तीसरा मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार किया गया है। शीर्ष नेताओं का पटना आगमन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात पटना पहुंचे और एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। समारोह में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी इसे राष्ट्रीय महत्व का आयोजन बना रही है।