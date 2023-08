No-Confidence Motion Debate Day-2। संसद के मानसून सत्र में आज दूसरे दिन भी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर बहस हुई। अमित शाह के जबाव के बाद दोनों सदनों को 10 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष को जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन के नाम बदले जाने को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए अच्छा नाम था, उन्हें गठबंधन का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूपीए 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के घोटालों में शामिल थी। बोफोर्स घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, सीडब्ल्यूजी घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, वाड्रा का डीएलएफ घोटाला, चारा घोटाला....। उनके पास गठबंधन का नाम बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें अपना नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम किसी घोटाले में शामिल नहीं हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा के कारणों और राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हमारी सरकार के पिछले छह वर्षों के दौरान कर्फ्यू की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मैं मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बातचीत में शामिल होने की अपील करता हूं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम राज्य में शांति लाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से ही मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार था लेकिन विपक्ष कभी चर्चा नहीं करना चाहता था।

बुधवार को बहस की शुरुआत राहुल गांधी के भाषण से हुई थी और शाम को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उनके तमाम आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार पर पूरा भरोसा है। कहीं पर कोई अविश्वास नहीं है। न तो लोगों को और न ही सदन को सरकार पर अविश्वास है। उन्होंने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए लाया गया है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि इस सदन में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें 13 बार लॉन्च किया गया और 13 ही बार विफल रहे।

#WATCH | There is one member in this House who has been launched 13 times in politics. This member failed all 13 times. I have seen one launching when he went to meet a poor lady from Bundelkhand named Kalavati. But what did you do for her? House, ration, electricity were… pic.twitter.com/bvUpOA9CsS

