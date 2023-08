01:32 PM

निर्मला सीतारमण ने कहा, “जब पीएम मोदी ने सेंगोल को लोकसभा में इसके उचित स्थान पर बहाल किया, तो यह एक मुद्दा बन गया। इसे मुद्दा बनाया जाना तमिलों का अपमान है। सेंगोल को दशकों तक नजरअंदाज किया गया। सेंगोल इतिहास में कहीं खो गया था और किसी संग्रहालय में रखा था। काशी तमिल संगमम ने दिखाया कि कैसे तमिलनाडु और काशी के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। पहली बार आपने संयुक्त राष्ट्र में तमिल को उद्धृत करते हुए सुना। 'मन की बात' में पीएम ने कई बार तमिल का इस्तेमाल किया है।“

