बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण के साथ कुछ संक्रमितों में म्यूकोरमाइकोसिस (Mucormycosis) नामक खतरनाक बीमारी देखने को मिली है। इसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन (Black Fungus) भी कहा जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने कहा इस बारे में लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि कोविड और म्यूकोरमाइकोसिस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है, वैसे कुछ लोगों में ब्लैक फंगस इंफेक्शन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इससे डरने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कुछ खास बातों का ध्यान रखकर इससे आसानी से बच सकते हैं।

Mucormycosis (Black Fungus) is detected mostly in diabetic patients. We want to reassure that there is no major outbreak & we are doing proper surveillance of the situation: Member, Health, @NITIAayog while answering query related to fungus infection in #COVID19 patients pic.twitter.com/3MN01T4Xpc

