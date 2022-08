Noida Viral Video: यूपी के नोएडा में श्रीकांत त्यागी के बाद अब एक गालीबाज महिला का वीडियो सामने आया है। नोएडा के जेपी विश टाउन में भव्या रॉय नाम की इस महिला ने सोसायटी के गार्ड के साथ बदतमीजी, हाथापाई की और गाली गलौच की है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये महिला पेशे से एक वकील है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गार्ड ने भी मामले की लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के मुताबिक गालीबाज महिला को पुलिस ने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया और इससे सोसायटी के लोगों मे काफी रोष है। फिलहाल पुलिस ने महिला के खिलाफ IPC की धारा 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही महिला से पूछताछ की जा रही है।

Noida, UP | Woman in Jaypee Wish Town, Noida, captured on video abusing a security personnel of the society has been detained for questioning. Enquiry underway: Noida Police pic.twitter.com/bAcZu1Uvv6

क्या है पूरा मामला?

रविवार को सोशल मीडिया पर नोएडा से एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें एक महिला सोसायटी का गेट देरी से खोले जाने के कारण एक गार्ड से बदतमीजी करती नजर आ रही थी। ये वीडियो जेपी ग्रीन विश सोसाइटी का है। इस वीडियो में महिला गार्ड का हाथ पकड़े हुई है और अभद्र भाषा का उपयोग करती दिख रही है। महिला की बदतमीजी से नाराज गार्ड नौकरी छोड़ने तक की बात कर रहा है। लेकिन महिला बिहार का नाम लेकर सभी गार्ड्स को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रही है। वीडियो करीब 2 मिनट से अधिक का है और इस वीडियो के सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने मामले में कार्रवाई की।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है। ध्यान रहे, इसमें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखें Video

#WATCH | WARNING ⚠️STRONG LANGUAGE🎧

Video of woman abusing guards for being Little late to open gate has gone viral

Highly racist behaviour against Bihari People who migrate for daily wages to feed their families

Jaypee greens Wish Town office, #Noida, Sector 126 @DCP_Noida pic.twitter.com/kxafyUYFu6

