श्रध्दालुओं के लिए चार धाम की यात्रा अब पहले से और ज्यादा आसान और सुखद होने वाली है। उत्तराखंड के चंबा में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने उत्तर और दक्षिण पोर्टल्स से जोड़ते हुए चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। इससे चार धाम परियोजना को बढ़ावा मिल सकेगा। ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही ये सुरंग अक्टूबर 2020 शेड्यूल से तीन महीने पहले पूरी हो जाएगी। चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बताया कि सुरंग निर्माण के काम को इसी साल अक्टूबर तक पूरा करना था, लेकिन अब इसे तीन महीने पहले ही सफलतापूर्वक तैयार कर लिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की तारीफ

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऋषिकेश-धरासू मार्ग पर चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की तारीफ की है। गडकरी ने महामारी के बीच इसे राष्ट्र निर्माण में एक उपलब्धि बताया। इस सुरंग के तैयार होने के बाद चारधाम गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ तक सभी मौसम की सुविधा मिल सकेगी।

In boost to Char Dham Road project in U'khand,BRO teams linked up from North&South portals achieving breakthrough on the 440m tunnel below Chamba.Chief Lt Gen Harpal Singh said using Austrian technology tunnel to be completed in Oct 2020;3 months before schedule: Border Roads Org pic.twitter.com/msRp4mL50K

