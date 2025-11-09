मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 07:13:46 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 07:13:46 AM (IST)
    Weather Update Today: उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी: यूपी-पंजाब में शीतलहर अलर्ट, राजस्थान में पारा 7 डिग्री और दिल्ली में प्रदूषण चरम पर
    उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी: यूपी-पंजाब में शीतलहर अलर्ट

    डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में अब ठंड दस्तक दे चुकी है। मौसम ने करवट ली है और कई राज्यों में सर्द हवाओं का असर महसूस होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि 9 और 10 नवंबर को देश के कई हिस्सों में शीतलहर चल सकती है।

    दिल्ली, यूपी और बिहार में गिरेगा तापमान

    दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उत्तरी भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और रात के समय हल्की सर्दी महसूस हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और नीचे जा सकता है।


    राजस्थान में सात डिग्री तक पहुंचा पारा

    राजस्थान में रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 और 10 नवंबर को राज्य में शीतलहर जैसे हालात बने रहेंगे। हालांकि दिन में हल्की धूप रहने से ठंड थोड़ी कम महसूस होगी।

    पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

    मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी। सुबह-शाम ठंडी हवाएं चलने की संभावना है।

    दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा

    ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक हो गया है। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 400 के पार चला गया है, जो ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है। रोहतक 374 AQI के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि नोएडा 354 AQI के साथ तीसरे स्थान पर रहा। दिनभर स्मॉग की चादर छाई रही और फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं।

