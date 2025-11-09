Weather Update Today: उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी: यूपी-पंजाब में शीतलहर अलर्ट, राजस्थान में पारा 7 डिग्री और दिल्ली में प्रदूषण चरम पर

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में अब ठंड दस्तक दे चुकी है। मौसम ने करवट ली है और कई राज्यों में सर्द हवाओं का असर महसूस होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि 9 और 10 नवंबर को देश के कई हिस्सों में शीतलहर चल सकती है।

दिल्ली, यूपी और बिहार में गिरेगा तापमान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उत्तरी भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और रात के समय हल्की सर्दी महसूस हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और नीचे जा सकता है।