Amit Shah on Cyclone: शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया और कच्छ के जखाऊ में शेल्टर होम में स्थानांतरण हुए लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने भुज में कलेक्टर कार्यालय में सीएम भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने तूफान के वक्त सभी एजेंसियों के काम की तारीफ की। गृहमंत्री ने कहा कि 140 किमी की रफ्तार के साथ चक्रवात जब तट से टकराता है और तीसरे दिन इसकी समीक्षा करते हैं तब पता चलता है कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, तब काम करने का संतोष होता है।

#WATCH | Gujarat: Around 47 people were injured due to #CycloneBiporjoy, but none of them are severely injured. Around 234 animals died during the cyclone. PM Modi had ordered to make all arrangements before the landfall of the Cyclone. PM himself had discussions with the State… pic.twitter.com/rTyeLNj5zD

— ANI (@ANI) June 17, 2023