अब उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में आए अभिनेता कमल हासन, कह दी ये बात

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए बयान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उदयनिधि और डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई है।

The hallmark of a true democracy is the ability of its citizens to disagree and engage in continued discussion. History has repeatedly taught us that asking the right questions has led to important answers and contributed to our development as a better society.@Udhaystalin is…

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 7, 2023