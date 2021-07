कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी के घर या ऑफिस में जाकर उनका बयान दर्ज कर सकती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के उस नोटिस को दुर्भवनापूर्ण बताया है, जिसमें मनीष माहेश्वरी से यूपी आकर बयान दर्ज कराने की बात कही गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब मनीष को गवाह के रूप में पेश होने के लिए या गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होगी।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले से संबंधित एक वीडियो को लेकर यूपी पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को एक नोटिस भेजा था। इसमें कहा गया था कि उन्हें इस मामले में गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश आना होगा। मनीष ने इस नोटिस के खिलाफ 23 जून को याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

