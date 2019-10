नई दिल्ली। घाटी में आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए सरकार द्वारा टेरर फंडिंग रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने एक बार फिर टेरर फंडिंग को रोकने की बात कही। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) के एक आयोजन में शामिल होने पहुंचे एनएसए डोभाल ने जोर देकर कहा कि आतंकियों को हराने के लिए उनकी विचारधारा से लड़ना जरूरी है। डोभाल ने कहा 'आतंकवाद नया नहीं है। आतंकवाद से लड़ना एक अमूर्त विचार है। आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। आपको यह लड़ाई आतंकवादियों के हथियार छीनकर, उनकी विचारधारा को तोड़कर ही जीतनी होगी।' डोभाल ने यह बात ATS/STF के प्रमुखों की मौजूदगी में कही।



NSA डोभाल ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को उनके बैकग्राउंड, फंड के स्त्रोत, हथियारों और अन्य देशों से मिलने वाले सहयोग की जानकारी जुटाकर ही हराया जा सकता है।

National Security Advisor (NSA), Ajit Doval: If a criminal has the support of a state, it becomes a great challenge. Some of the states have mastered this, in our case Pakistan has made it as an instrument of its state policy. https://t.co/Sa1fC4JJI7 pic.twitter.com/ijrbWuuPcd

— ANI (@ANI) October 14, 2019