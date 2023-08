Nuh Shobha Yatra Latest Updates: अनुमति नहीं, फिर भी कल शोभायात्रा निकालने पर अड़े हिंदू संगठन, धारा 144, इंटरनेट बंद

बता दें, विहिप ने ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा का एलान किया है। प्रशासन की अनुमति पर विहिप नेताओं ने कहा कि उन्हें किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यात्रा हर हाल में निकलेगी।

#WATCH | Delhi: Dr Surendra Jain, Vishva Hindu Parishad speaks on the VHP yatra in Nuh, says, "Permission for religious rally is not required...The administration comes forward and extends support for the religious rally." pic.twitter.com/oG9GKomrqP

— ANI (@ANI) August 26, 2023