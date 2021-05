गांधीनगर। गुजरात सरकार के एक अधिकारी ने ऑफिस नहीं जाने के लिए अजीबो-गरीब बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है और साथ ही चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारी ने दावा किया है कि वो भगवान विष्णु (Vishnu) के दसवें अवतार कल्कि हैं और वो ऑफिस नहीं आ सकते क्योंकि वह ‘‘विश्व का अंत: करण बदलने के लिए ‘‘तपस्या’’ कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात में सरदार सरोवर पुनर्वास एजेंसी के इंजीनियर रमेश चंद्र फेफर ने ऑफिस नहीं आने पर मिले कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उनकी तपस्या को धन्यवाद कि देश में अच्छी बारिश हो रही है। अब अधिकारी फेफर को जारी किया गया नोटिस और उसका दिया गया जवाब भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

#WATCH: A Gujarat govt official Rameshchandra Fefar,who claims that he is incarnation of Kalki, 10th incarnation of Lord Vishnu,said, 'Just like everybody laughed at me at the time of Mahabharata, you guys are doing the same because you're unable to see God in me'. (18.5.2018) pic.twitter.com/QJWLErLuK0

