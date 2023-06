Odisha Tata Steel Plant Accident: ओडिशा के ढेंकनाल में टाटा स्टील मेरामंडली वर्क्स में स्टीम पाइप फटने से हुए हादसे में 19 कर्मचारी झुलस गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना दोपहर 1:00 बजे हुई। दुर्घटना के तुरंत बाद सभी आपातकालीन प्रोटोकॉल सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया और क्षेत्र को बंद कर दिया गया। टाटा स्टील की ओर से हादसे को लेकर बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि घायलों को तुरंत प्लांट के अंदर ही स्थित ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर भेजा गया। इसके बाद उन्हें कटक ले जाया गया है।

#WATCH | Gas leak in Odisha's Tata Steel plant: A total of 19 patients from Tata Steel's Meramandali plant in Dhenkanal were brought here. They have all suffered burns. Out of the 19 patients, 2 patients have also sustained fractures, and 6 of them are burnt above 40%. One… pic.twitter.com/LCKV9PU39i

— ANI (@ANI) June 13, 2023