Odisha Health minister death case: ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की हत्या के आरोपी एएसआई गोपाल दास ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। क्राइम ब्रांच के एडीजी अरुण बोथ्रा ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट को भी जांच में शामिल किया गया है। हमारी कोशिश होगी कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। वहीं, ASI गोपाल कृष्ण दास को सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच ADG ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी ASI गोपाल कृष्ण दास के पास से एक 9 एमएम पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल हैंडसेट ज़ब्त की है। ज़ब्त सामान को बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।

Odisha Health minister Naba Das death case | The accused (Gopal Das) has confessed to his crime. Forensic and cyber experts have been called for investigation. We will try to get the maximum possible punishment for the accused: Crime Branch ADG, Arun Bothra pic.twitter.com/Kbq251sOzH

— ANI (@ANI) January 30, 2023