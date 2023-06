Jagannath Rath Yatra 2023: भारत के पवित्र धामों में से एक उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। सैकड़ों कलाकार इस रथ को सजाने-संवारने और अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बता दें कि हर साल आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि से भव्य रथ यात्रा का आयोजन शुरू होता है, जो पूरे सात दिनों तक चलता है। जहां पर देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस साल जगन्नाथ यात्रा 20 जून 2023, मंगलवार को निकाली जाएगी।

#WATCH | Odisha | Final preparations for the world-famous Rath Yatra in Puri are underway. This year, the Yatra will take place on 20th June. pic.twitter.com/klDLR2GaT2

हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ अलग-अलग रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करने के साथ अपनी मौसी पुरी में ही स्थिति गुंडीचा मंदिर जाते हैं। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण का ही अवतार जगन्नाथ जी विराजमान है। इसके साथ ही उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलदाऊ विराजमान है। सजावट को अंतिम रूप देने में लगे मुख्य कारीगर ने बताया कि लगभग 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

#WATCH | Balkrishna Moharana, Chief carpenter of Lord Balabhadra chariots gives details on the final preparation for the Rath Yatra in Puri; says, "...We have received orders to finish all preparations two days before the Yatra. So, we are working accordingly. 90% of the work has… pic.twitter.com/q6SmTkEi6M

