बरहामपुर, ओडिशा Odisha Online Class । कोरोना महामारी का यदि सबसे बुरा असर हुआ है तो वो बच्चों की पढ़ाई पर ही हुआ है क्योंकि छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास पर मोबाइल आदि पर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा देश में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन क्लास चलाने में काफी दिक्कत आ रही है और बच्चों को ऑनलाइन क्लास के दौरान मोबाइल में नेटवर्क पाने के लिए कभी छत जाना पड़ता है तो कभी पेड़ पर चढ़ाई करना पड़ती है। ऐसे में ओडिशा के बरहामपुर में अधिकारियों की ओर से अनोखी पहल की गई है। यहां टेलिविजन के जरिए ऑनलाइन क्लास लगाने का फैसला किया गया है।

Odisha | Students from poor families struggling to take online classes during #COVID19 due to lack of smartphones & network issues in Ganjam

“I've no smartphone. 5-6 children are using one mobile phone. We've to walk for 1-3 km due to network issues,” says class 5th student pic.twitter.com/BzPmcLgs59

— ANI (@ANI) July 4, 2021