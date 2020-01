बारीपदा। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पिछले 10 वर्षों से हजारों कबूतर और अन्य पक्षियों को दाने खिला रहा है। लिहाजा, यहां के कबूतर और अन्य पक्षी भी उसे जानने लगे हैं। वे 52 वर्षीय सूरज कुमार को देखते ही उनके पास खाने की तलाश में चले आते हैं। इसी वजह से सूरज कुमार का नाम बर्डमैन पड़ गया है। बारीपदा के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सूरज शहर की कई जगहों पर जाकर इन भूखे पक्षियों को दाना डालते हैं।

वह बताते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरी नौकरी की तरह, इन पक्षियों को दाना खिलाने का काम भी मैंने उठा रखा है। मुझे खुशी होती है, जब वे मेरे पास आते हैं और मेरे हाथ से खाना खाते हैं। मैं उन्हें प्यार करता हूं और वे मुझे प्यार करते हैं। कभी-कभी वे उस वक्त भी आकर मेरे कंधे में बैठ जाते हैं, जब मैं ड्यूटी पर होता हूं। इसी वजह से इलाके के लोग उन्हें बर्डमैन कॉप के नाम से भी बुलाते हैं और उनके काम की सराहना भी करते हैं।

Odisha: A traffic police personnel in Baripada, Suraj Kumar Raj is known in the city as 'Birdman',as he has been feeding birds in the city outside his working hrs for the last 2 yrs. He says "I feel very good. It has become my duty just like controlling traffic is my duty."(11.1) pic.twitter.com/ABtYZLprUQ

