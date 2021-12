Omicron Update : देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन (Omicron) के 11 नए मामले सामने आए। इनमें से 8 मुंबई के निवासी हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 65 पहुंच गई है, जबकि मुंबई में इसके संक्रमितों की संख्या 30 तक जा पहूंची है। वैसे इनमें से 34 लोग रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किये जा चुके हैं। महाराष्ट्र के कोरोना टास्क फोर्स ने आशंका जताई है कि फरवरी महीने में ओमिक्रॉन का संक्रमण अधिक तेजी से बढ़ेगा। उधर, जम्मू में भी ओमिक्रॉन के 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनके सैंपल 30 नवंबर को लिए गये थे। अब प्रशासन ने इलाके के सभी लोगों के टेस्ट कराने के निर्देश दिये हैं।

COVID19 | Three cases of #Omicron variant confirmed from a locality in Jammu by National Centre for Disease Control (NCDC). The samples had been taken on November 30 and now RTPCR testing of the entire locality has been ordered. pic.twitter.com/gLIOAUKTgH

— ANI (@ANI) December 21, 2021