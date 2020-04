29 April को पृथ्‍वी के निकट से गुजरेगा Asteroid, आखिर कितना फासला होगा, वीडियो देखकर समझें

29 April 2020 : आने वाले 29 अप्रैल को एक बड़ी महत्‍वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है। इस दिन एक एस्‍टेरॉयड Asteroid पृथ्‍वी के निकट से होकर गुज़रने वाला है। इसे लेकर इस तरह की अटकलें सामने आईं थीं कि यह धरती से टकराएगा और तबाही मचाएगा लेकिन NASA ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि इससे धरती को कोई हानि नहीं होगी। NASA के अनुसार जब यह पृथ्‍वी के पास से गुजरेगा तो यह बहुत पास होगा। लेकिन इस पास होने का क्‍या अर्थ है। खगोलीय भाषा में समझें तो यह पृथ्‍वी एवं चांद की दूरी का भी 16 गुना होगा। पृथ्‍वी और चांद के बीच की दूरी करीब 3 लाख मील है। यानी एस्‍टेरॉयड करीब 48 लाख मील दूर से गुजरेगा लेकिन इसके बावजूद इसे करीब से गुजरना कहा जा रहा है, यह सुनकर सचमुच बहुत हैरत होती है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि पास यानी कितना पास और दूर यानी कितना दूर। आइये आपको NASA के ही कुछ स्‍पेशल वीडियो के ज़रिये समझाने की कोशिश करते हैं। हां, एक बात और, इस संबंध में नईदुनिया अभी तक तीन अलग-अलग समाचार दे चुका है। (तीनों की लिंक नीचे देखें)

Asteroid close approaches happen sometimes, but just how "close" is a close approach? Do this #NASAatHome activity with Dr. Kelly Fast from NASA's #PlanetaryDefense Coordination Office (PDCO) to find out! More about NASA’s PDCO: https://t.co/pxKEMkVdRz Questions? Use #askNASA pic.twitter.com/fkHPLEK17z — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 31, 2020

How “close” does an #asteroid need to pass by Earth to be a “close approach”? How many near-Earth objects have been found thus far, and how many are still out there? Ask your questions using #askNASA and have the chance for yours to be answered by our #planetarydefense experts! pic.twitter.com/scX2dkbLH9 — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 13, 2020

Have you been hearing about asteroid 1998 OR2’s close approach on April 29? Rest assured that this asteroid will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. Have other questions about #asteroids and #planetarydefense? Ask them using #askNASA! pic.twitter.com/a3WhttAoED — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 14, 2020

Asteroid 1998 OR2 will safely pass by Earth at a distance of 3.9 million miles/6.2 million km on April 29. Astronomers studying the #asteroid with radar are also keeping a safe distance—from each other! Just another day for #planetarydefense https://t.co/32BSc0TkPM — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 20, 2020

29 April को पृथ्‍वी के निकट आने वाले Asteroid को लेकर तमाम सवालों का यहां पाएं जवाब

क्‍या 29 April को पृथ्‍वी से सचमुच टकराएगा Asteroid, NASA की इस सूचना से बढ़ी चिंता

29 April को धरती से टकराएगा Asteroid, सोशल मीडिया पर चल रही खबर की क्‍या है सच्‍चाई

Have you ever had a question about #asteroids but didn’t know where to go? Now is your chance to ask! Tag your questions below using #askNASA and your question may be answered later this month by our #planetarydefense experts! pic.twitter.com/UskKXdSVYh — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 10, 2020

बीती 4 मार्च को USA अमेरिकी स्‍पेस रिसर्च एजेंसी नासा NASA (National Aeronautics and Space Administration) ने यह आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि 29 अप्रैल को स्‍थानीय समय सुबह 5 बजकर 56 मिनट पर यह Asteroid एस्‍टेरायड पृथ्‍वी के पास से गुज़रेगा। यह भी कहा गया कि 1998 OR2 नाम का यह एस्‍टेरायड संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है क्‍योंकि यह अपने आप में बहुत विशाल है। ऐसा एस्‍टेरायड पहले कभी नहीं देखा गया और शायद यह पृथ्‍वी के पास से गुज़रने वाला सबसे बड़ा Asteroid एस्‍टेरायड है।

एक मील चौड़ा, 4 किमी विशाल

यह एस्‍टेरायड आकार में बहुत बड़ा है। इसका आकार कम से कम एक मील चौड़ा या 1.8 किमी है और पृथ्‍वी के आकाश की गणना पर आधारित 4.1 किमी जितना विशाल है। नासा एस्‍टेरायड वॉच ने दोहराया कि हालांकि यह एस्‍टेरायड पृथ्वी पर एक संभावित खतरनाक प्रभाव पैदा कर सकता है, बावजूद बहुत संभावना है कि इसका पृथ्वी पर या पृथ्वी पर कोई सीधा प्रभाव पड़ेगा।

Posted By: Navodit Saktawat