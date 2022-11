Former CJI UU Lalit on the Collegium issue: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को "बिल्कुल उचित और संतुलित" बताया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने इस सिस्टम को अपारदर्शी कहा था। इस मुद्दे पर पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि जजों की नियुक्ति को कॉलेजियम, सरकार समेत कई स्तरों की समीक्षा के बाद ही मंजूरी देता है। उन्होंने इन नियुक्तियों की गति के बारे में भी बताया, जो देश की विभिन्न अदालतों में मामलों के विशाल बैकलॉग को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। जस्टिस ललित के अनुसार, देश की अदालतों में मामलों के भारी बैकलॉग को कम करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया में सरकार और कॉलेजियम के बीच एक संवाद होना चाहिए।

When it comes to appointment of judges in the HC, the Collegium in the HC makes a recommendation 1+2, then this recommendation goes to the State Govt. The inputs from govt are also brought on record, then the matter reaches Central Govt: Former CJI UU Lalit on the Collegium issue pic.twitter.com/toCCLh9WOZ

